Трамп заявил о "великом дне для России и Украины"

Дональд Трамп после предложения Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной заявил, что, "возможно, это великий день для России и Украины".

Глава Белого дома также написал в своей соцсети TruthSocial, что "это будет совершенно новый и намного лучший мир".

Трамп добавил, что работа Штатов с обеими сторонами продолжится.

Кроме того, президент США написал, что Вашингтон намерен попытаться найти решение для урегулирования территориального спора между Индией и Пакистаном.

Ранее Путин предложил Киеву начать переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.