В Минкультуры оценили идею изучения истории кино в школах

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко заявил в разговоре с ТАСС, что идея преподавания истории кино в школах звучит интересно.

"У российского кинематографа есть чем гордиться. Это наша замечательная старая советская классика, это новое кино, это патриотическое кино", - отметил Давиденко.

Он добавил, что сегодня наблюдается "рассвет российского кино".

Ранее народный артист России Карен Шахназаров предложил Владимиру Путину включить кинематограф в школьную программу.