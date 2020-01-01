Собянин: В Мневниковской пойме создается современный район для жизни и работы

Московские власти создают в Мневниковской пойме современный район для комфортной жизни и работы, отметил в посте в телеграме мэр Сергей Собянин.

"Рядом с жилыми домами возведем социальные объекты, откроем деловой и спортивный кластеры. Сделаем удобные дороги и благоустроим территорию", - указал глава города.

Он добавил, что под строительство 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости с 2020 года выделили больше 73 гектаров в рамках реализации масштабных инвестпроектов, уже построен образовательный комплекс на 925 мест и почти готов детский сад.

"Планируем возвести еще несколько образовательных объектов в общей сложности на 2,6 тысячи школьных и дошкольных мест. Формируем деловой кластер - например, на участке в 0,67 га построим многофункциональный комплекс, площадь которого превысит 30 тыс. кв. м. В рамках спортивного кластера уже возвели Ледовый дворец. Позже здесь появятся Международная хоккейная академия Александра Овечкина, теннисный центр и другие объекты", - сообщил также Собянин.

Ведутся работы и над транспортной доступностью территории. 8,3 километра дорог построены и реконструированы, еще 8,7 километра предстоит сделать.