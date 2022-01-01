Путин предложил Украине переговоры без предварительных условий. Главное

В ночь с субботы на воскресенье перемирие в честь 80-летия Победы, предложенное президентом России, было завершено. Под занавес праздничных мероприятий Владимир Путин подвел итоги работы и выступил с заявлением для СМИ. В Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца - репортеры в том числе и зарубежных изданий. Глава государства поблагодарил лидеров всех стран, прибывших в Москве на юбилейные торжества, и отметил, что в ходе встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин подчеркнул - Россия готова к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий.

Путин: Повторю еще раз: мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину. Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине.

Предложение Москвы, что называется, на столе, отметил Владимир Путин. Решение сейчас за киевскими властями и их кураторами, которые, по выражению президента, руководствуясь скорее своими личными политическими амбициями, чем интересами своих народов, хотят продолжать войну руками украинских националистов.

Путин: Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако эти инициативы раз за разом саботировались украинской стороной. Так, киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей договоренностью с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти пять тысяч раз. Тем не менее на празднование Дня Победы - а мы считаем это тоже святым для нас праздником - объявили перемирие в третий раз. Киевские власти вообще не откликнулись на наше предложение. Более того, после объявления нашего предложения киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства, одновременно были применены и 45 безэкипажных катеров в Черном море.

Украинская сторона не откликнулась на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы - ВСУ провели масштабные атаки на нашу территорию после предложения о майском перемирии. Только за три дня Киев предпринял пять попыток. Все они были отбиты, украинские войска понесли большие потери.

Несмотря на постоянные нарушения, Москва предлагает возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

Путин: Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, основном прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир? Повторю: Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не могут это не поддержать.

Российский президент поблагодарил руководителей Китая и Бразилии, стран Африки, Ближнего Востока и новую администрация США за посреднические усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Слова благодарности прозвучали и в адрес лидеров стран, которые приехали на День победы в Москву, несмотря на угрозы, шантаж и препятствия.

Путин: Понимаем, с каким массированным давлением они сталкивались, и потому искренне ценим их политическое мужество, твердую нравственную позицию, решение разделить с нами праздник, отдать дань уважения памяти героям Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, которые сражались и за свой отчий дом, и за избавление от коричневой чумы всего мира, всего человечества без всяких преувеличений.

Российская столица в дни торжеств принимала 27 глав государств и правительств. Четыре рабочих дня для Владимира Путина были насыщены до предела. 20 двусторонних встреч, и каждая - с позитивным результатом. Переговоры с президентом Южной Осетии завершилась в ночь на воскресенье. В ходе российско-китайского диалога Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина предстоящей осенью на мероприятия по случаю победы над Японией.