Выступление Путина оказалось в центре внимания ведущих мировых СМИ

Первым на предложение Владимира Путина о готовности к переговорам отреагировал Дональд Трамп. Американский лидер высоко оценил шаг Москвы. Он назвал этот день "потенциально великим для России и Украины" и пообещал продолжать свои посреднические усилия.

В совершенно противоположном ключе отреагировал президент Франции. Макрон заявил, что необходимо установить постоянное прекращение огня вообще без переговоров.

Выступление Владимира Путина сегодня - в центре внимания ведущих мировых СМИ. Телеканал NBC отметил: российский лидер демонстрирует желание вести серьезный диалог с долгосрочными последствиями. "Путин открыл дверь к переговорам", - заключает британское издание Sun. Китайская пресса подчеркивает стремление Москвы к миру через устранение первопричин конфликта.