В Сочи проходит заключительный день совместных сборов ветеранов СВО и паралимпийцев.

На спортивной базе тренировались участники спецоперации из разных регионов и члены сборной по стрельбе из лука. Они готовились к международным соревнованиям, а бойцы работали по реабилитационно-восстановительной программе. В финале сборов прошел товарищеский турнир. Проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.

"Здесь находится основная сборная команда страны, и приглашены члены СВО, их десять человек - наиболее перспективных, наиболее талантливых ребят", - отметил Геннадий Литвинов, директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.