Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией Хафтаром, сообщает Минобороны.

Обсуждалось разностороннее сотрудничество, был подтвержден настрой развивать взаимодействие в целях обеспечения безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе, говорится в сообщении ведомства.

В конце апреля Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск". На пункте управления министр обороны провел совещание, заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиях подразделений.