Кремль обозначил цели России на возможных переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с каналом "ТВ Центр" рассказал о целях России на возможных переговорах с Украиной в Стамбуле.

"Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сказал спикер Кремля.

Он добавил, что "украинская сторона не самостоятельная, у нее есть кураторы".

"Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.

Ранее Владимир Путин предложил украинским властям начать переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Дональд Трамп написал в соцсетях, что это "потенциально великий день для России и Украины".