ВСУ за время перемирия 14043 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает российское Минобороны.

ВС России же четко следовали приказу о прекращении огня, но адекватно реагировали на действия киевских радикалов.

Также ВСУ за время перемирия предприняли пять попыток прорыва через госграницу России в Курской и Белгородской областях.

С окончанием действия режима прекращения огня проведение специальной военной операции продолжается. За сутки ВС России поразили за сутки цех по ремонту самолетов, склады безэкипажных катеров и боеприпасов. ВСУ потеряли до 190 военных в зоне "Запада" после окончания перемирия.