Мировые лидеры по-разному реагируют на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Первым на выступление Владимира Путина отреагировал Дональд Трамп, накануне заявлявший, что решение конфликта на Украине гораздо сложнее, чем он думал раньше. Теперь американский президент как будто выдохнул: "Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная кровавая баня, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Наступает большая неделя".

Но оптимизм американской администрации разделяют не все. Заявление Путина показало, насколько далеко разошлись позиции США и Евросоюза. От имени последнего выступил президент Франции. Продемонстрировав чудеса казуистики, Эмманюэль Макрон заявил: для прекращения огня переговоров не нужно. И сделал вид, что не заметил объявленного перед этим со стороны Москвы трехдневного перемирия.

Ближе к полудню проснулся и Владимир Зеленский. Предварительно ознакомившись с реакцией западных покровителей, глава режима заявил: русские наконец-то задумались о мире. Но мир должен быть постоянным и прямо с завтрашнего дня. О нарушениях Киевом всех предыдущих инициатив и мораториев Зеленский, разумеется, не упомянул.

"Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку. Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

О том, что президент России держит слово, но сам конфликт ещё далек от завершения, заявил на внеочередной пресс-конференции премьер Словакии. Роберт Фицо подробно рассказал соотечественникам о визите в Москву и встрече с Владимиром Путиным: "Он сказал мне: господин премьер-министр, я знаю, вы продолжаете настаивать на прекращении огня. Но я бы хотел, чтобы вы уехали из Москвы с праздничными чувствами. Я сделаю публичное заявление о готовности вести переговоры с Украиной без предварительных условий и как можно быстрее. Так и произошло. И я крайне удивлен реакцией Германии и Франции, которые уже заявили, что они не согласны. Почему? И почему решение принимает не сама Украина? Если так и будет продолжаться, то война продлится еще несколько лет".

Пока западные лидеры думают, как сохранить лицо, когда Россия сама предлагает мир, ведущие СМИ планеты выделяют под заявление Путина первые полосы газет и начинают с него выпуски новостей. "Путин открыл дверь к переговорам", - заключает британская Sun. "Слова российского лидера демонстрируют серьезный настрой", вторит телеканал NBC. С энтузиазмом об инициативе Москвы пишут в Китае и Турции, но с упором на то, что ускользает от читателей на Западе: сначала устранить первопричины, и лишь потом – прекращение огня.