Собянин: Фестиваль "Московская весна Победы" объединил больше 1,6 млн человек

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в посте в телеграме, что фестиваль "Московская весна Победы" объединил больше 1,6 миллиона человек.
"На 28 площадках по всему городу прошли мастер-классы, выступили артисты и работали интерактивные инсталляции", - отметил глава города.
Также мэр рассказал, что в домиках добра проекта "Москва помогает" собирали подарки для участников специальной военной операции, а также детей из новых регионов и зоотовары для животных в приютах. На кулинарных мастер-классах готовили блюда по рецептам военных лет, по всему городу звучали песни Победы.
"Всего прошло свыше 400 часов концертов, спектаклей и поэтических вечеров. Для любителей активного образа жизни были открыты скейтпарки и школы самокатов, проводились тренировки на свежем воздухе. Также на окружных площадках проходило детское спортивное ориентирование "Быстрее, выше, сильнее", - указал градоначальник.