Собянин: Фестиваль "Московская весна Победы" объединил больше 1,6 млн человек

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в посте в телеграме, что фестиваль "Московская весна Победы" объединил больше 1,6 миллиона человек.

"На 28 площадках по всему городу прошли мастер-классы, выступили артисты и работали интерактивные инсталляции", - отметил глава города.

Также мэр рассказал, что в домиках добра проекта "Москва помогает" собирали подарки для участников специальной военной операции, а также детей из новых регионов и зоотовары для животных в приютах. На кулинарных мастер-классах готовили блюда по рецептам военных лет, по всему городу звучали песни Победы.