Эрдоган поддержал российское предложение о переговорах и согласился предоставить площадку

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена инициатива президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая. Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку", - говорится в сообщении.

Там также указано, что, по словам Эрдогана, турецкая сторона окажет все возможное содействие.

Кроме того, Путин поделился впечатлениями по итогам торжественных мероприятий, прошедших в российской столице. Лидеры также выразили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей двух стран.

Ранее Владимир Путин предложил Украине начать 15 мая в Стамбуле переговоры о мире, причем без предварительных условий. Позднее Дмитрий Песков объяснил, что цель России на этих возможных переговорах - устранить первопричины кризиса и обеспечить интересы Москвы.

Мировые лидеры по-разному отреагировали на слова Путина. Дональд Трамп приветствовал предложение российского лидера. Эмманюэль Макрон заявил, что сначала необходимо установить перемирие. Владимир Зеленский, по сути, повторил позицию Макрона, согласившись на переговоры при условии, что наступит полное прекращение огня.