Административную ответственность для россиян за рубежом могут ужесточить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в посте в телеграме, что нижняя палата парламента на следующей неделе рассмотрит законопроект, который ужесточает административную ответственность для россиян за рубежом, если те нарушили российские законы.

В проекте предлагается наказывать российских граждан, чьи действия за границей направлены "против интересов страны". Имущество таких граждан будет арестовано, чтобы они "не могли уклониться от исполнения решения суда".

По словам Володина, речь идет, в частности, о таких правонарушениях, как дискредитация ВС России, пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики, несоблюдение обязанностей владельца соцсети, распространение фейков.