В Москве анонсировали майскую музейную неделю

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с 12 по 18 мая в столице пройдет акция "Московская музейная неделя".

Все желающие смогут бесплатно побывать на различных выставках, посвященных искусству, истории, естественным наукам.

"С начала года московские музеи в рамках акции посетили больше 330 тысяч человек. В мае горожан и туристов ждет 89 площадок", - рассказала Сергунина.

Одной из центральных тем экспозиций стало 80-летие Победы. В частности, в Музее космонавтики будет представлена выставка "Маэстро, на взлет!", которая познакомит с подвигами советских асов, в музее-панораме "Бородинская битва" покажут рисунки фронтовых художников, а в Музее истории Лефортово продемонстрируют письма и открытки фронтовиков.

Все подробности можно узнать здесь.