Сергунина: В рамках акции "Москва помогает" собрано 4,8 млн гуманитарных товаров

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столица оказывает участникам СВО, их родным, жителям новых регионов всестороннюю поддержку. В городе работает Единый центр поддержки, где в режиме одного окна предоставляются все услуги.

Москва также продолжает помогать в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик, а к 80-летию Победы в Музее героизма на ВДНХ представили обновленную экспозицию. Это символ благодарности воинам, отстаивающим российские интересы в зоне спецоперации.

"В Москве предусмотрено несколько десятков направлений поддержки военнослужащих, их семей, жителей новых регионов. Свой вклад вносят горожане и бизнес: уже собрано более 4,8 миллиона гуманитарных товаров. В оказании помощи приняли участие 77,4 тысячи москвичей и около 700 организаций", - отметила Сергунина.

Передать гуманитарные посылки можно в штабах акции "Москва помогает, а всю актуальную информацию найти здесь.