Болгар выложила женевские фото детей Дурова

Ирина Болгар, бывшая девушка Павла Дурова и мать троих детей бизнесмена-миллиардера, постепенно возвращается в инфополе. Сначала она опубликовала в соцсетях пост о йоге, которой занимается уже много лет, а теперь продемонстрировала фотографии чад.

Выходные Ирина проводит с детьми в Женеве. И, судя по фото, посвятило время прогулке по местному парку. Сыновья Ирины при это были облачены в парные образы, дочь же предпочла индивидуальный лук.

Ранее новая избранница Дурова, криптокоуч Юлия Вавилова, заявила, что мечтает стать матерью и хочет большую семью, то есть точно не остановится на одном ребенке.

Сама же Болгар прежде обвинила Павла в насилии над ребенком, лишила его родительских прав и требовала алименты, а миллиардер, в свою очередь, утверждал, что его бывшая тратила на себя огромные суммы, предназначенные детям. Речь, по некоторым данным, идет о 18 миллионах долларов.