ВВС Индии привели данные о потерях сторон в ходе операции "Синдур"

Военная операция "Синдур" еще не завершена, сообщили в ВВС Индии, отметив, что потери с пакистанской стороны составили 100 боевиков, с индийской - не менее 5 военных.

Агентство PTI распространило приказ Нарендры Моди решительно противодействовать любым провокациям Пакистана. "На пули будет отвечать артиллерия", - приводят СМИ слова премьер-министра.

По данным индийского командования, воздушные силы сбили несколько самолетов противника, не позволив войти в свое воздушное пространство. Также есть данные о ракетном обстреле со стороны Пакистана - силы ПВО Индии отразили воздушные цели в Джамму и Кашмире. Жителям пока не разрешают возвращаться в свои дома до окончания работы саперов.