"Хотела стать красивее - не вышло": Рита Дакота показала результаты неудачной пластики

Певица Рита Дакота, недавно столкнувшаяся с волной хейта в соцсетях из-за внешнего вида, опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала о результатах неудачной пластической операции.

35-летняя артистка призналась, что пыталась скрыть результат операций с помощью ретуши фото, грамотного освещения и ракурса, но не получилось. Глаза "сделали очень плохо", образовались отеки, асимметрия, мешки.

"Я хотела стать красивее и моложе. Не вышло. Но что же мне сделать теперь? Уйти навсегда из соцсетей и сцены? Закрыться от мира? Или выслушивать от жестоких баб кучу оскорблений в комментах теперь всю жизнь?", - жалуется певица.

По ее словам, сама она уже простила себя за ошибки и сейчас с головой ушла в творчество, пытаясь пережить непростой период.