Песков: Россия не согласна с идеей размещения на Украине европейских миротворцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с идеей размещения на Украине европейских "миротворцев", передает РИА Новости.

Кремлевский спикер добавил, что украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой, много деталей важны для будущего.

По словам Пескова, Владимир Путин делает все возможное для достижения урегулирования украинского вопроса дипломатическим путем.

Ранее российский лидер публично предложил Киеву начать переговоры о мире без предварительных условий. Начать эти переговоры Путин рассчитывает 15 мая в Стамбуле. Зеленский на это ответил, что Украина "готова встречаться", но сначала необходимо установить режим полного прекращения огня.