Водителям в Москве рекомендуют выезжать только на зимней резине утром в понедельник

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендует столичным водителям не выезжать на летней резине в понедельник.

"ЦОДД: По прогнозам синоптиков в Москве ожидаются заморозки - завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт", - приводит сообщение ведомства информагентство "Москва".

На подъемах и спусках с мостов и эстакад следует быть особенно внимательными. ЦОДД также призывает соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких ускорений и торможений.