МИД Ирана оценил четвертый раунд переговоров с США

В Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США.

"Это были сложные, но полезные переговоры, которые позволили лучше понять позиции друг друга, найти обоснованные и реалистичные способы заняться различиями во взглядах", - приводит "Интерфакс" слова представителя иранского МИД Исмаила Багаи.

Дипломат добавил, что Оман будет координировать также следующий раунд переговоров. Официально анонсируют его позднее.

Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.