Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла почти до 400 тысяч гектаров

Причина всех пожаров, которые сейчас действуют на территории Забайкальского края, - человеческий фактор. Уже установлено, что пожар из-за которого пришлось закрывать аэропорт Читы, начался от искры шлифовальной машинки. Моментально загорелась сухая трава. Сильный ветер разнес пламя на несколько километров. На пути огня оказались шесть населенных пунктов, а еще - детский оздоровительный лагерь. Сейчас под угрозой несколько трасс. Если пожар подберется слишком близко, движение там перекроют.

Спасатели МЧС объявили эвакуацию дома-интерната для пожилых людей в поселке Ягодное. Пожарные отстояли от огня Смоленку, однако ситуация вокруг населенного пункта остается по-прежнему напряженной.

"У границы сельского поселения Смоленка сейчас действует лесной пожар на площади тысяча гектаров. Привлечена группировка 120 человек, 37 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщил Юрий Малюков, начальник пожарно-спасательного отряда.

В регионе только за сутки зафиксированы еще семь новых ландшафтных пожаров. Всего горят больше 380 тысяч гектаров. К тушению привлекли не только парашютистов и десантников, но и авиацию. Задействованы вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Тяжелая ситуация не только в Читинском, но также Хилокском и Карымском районах. Там огонь тоже подходит к населенным пунктам. В Забайкальском крае сейчас действует федеральный режим ЧС.