Собянин подвел итоги фестиваля "Московская весна Победы"

Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки. Эта песня родилась непосредственно в День Победы. Автор строк - поэт и военный корреспондент Цезарь Солодарь. Он лично присутствовал при подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии. А сегодня – спустя 80 лет - эти строки напевают уже нынешние московские студенты.

Песни военных лет звучали все эти праздничные выходные на улицах Москвы в рамках самого большого тематического фестиваля "Московская весна Победы". Уникальная возможность погрузиться в историю, вспомнить подвиг своих предков и обязательно поблагодарить за Победу.

"На 28 площадках по всему городу прошли мастер-классы, выступили артисты и работали интерактивные инсталляции. На каждой локации можно было буквально перенестись в годы Великой Отечественной войны: почувствовать атмосферу фронтовых будней, увидеть, как жил город в то время. А еще - поддержать тех, кто сегодня защищает Родину", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фестиваль посетили свыше полутора миллионов человек. Приходили целыми семьями, и интересно было всем, и детям, и взрослым. Увлекательные конкурсы, представления и мастер классы. А в "домиках добра" проекта "Москва помогает" можно было передать подарки для участников СВО, жителей новых регионов России. А также оставить фронтовой треугольник со словами благодарности ветеранам.

Война так или иначе коснулась всех. Кто-то только узнает о подвиге своего вот уже прапрадеда из рассказов родителей и рассматривая потертые черно белые фотографии. А кто-то видел те годы своими, пусть тогда еще детскими глазами и сегодня может рассказать о них, что называется, из первых уст.

Фестиваль охватил всю Москву, совершить путешествие во времени и погрузиться в атмосферу военных лет можно было на площадках в каждом округе столицы.