Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле.

По словам главы Белого дома, переговоры в Турции как минимум определят, возможна ли сделка.

Если возможность сделки не определится, Европа и США должны действовать "соответствующе", добавил Трамп.

Ранее российский лидер предложил Киеву 15 мая начать в Стамбуле переговоры о мире без предварительных условий. Зеленский на это ответил, что Украина "готова встречаться", но прежде необходимо установить перемирие.

Дмитрий Песков подчеркнул, что цели Москвы на переговорах с Киевом - устранить первопричины конфликта и обеспечить собственные интересы.