Зеленский будет ждать Путина "в четверг в Турции лично"

Владимир Зеленский ответил Дональду Трампу, который призвал Киев согласиться на предложение Владимира Путина начать мирные переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Президент Украины заявил, что Киев ждет "с завтрашнего дня прекращение огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу для дипломатии".

"Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать [президента России Владимира] Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - приводит слова Зеленского РБК.