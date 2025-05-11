Участников СВО планируют освободить от земельного и транспортного налогов, пишет "Российская газета".

Проект разработали и уже внесли на рассмотрение Госдумы Министерство финансов и Федеральная налоговая служба, говорится в публикации.

Предполагается, что ветераны СВО, принимающие участие в спецоперации военные и их семьи смогут не платить транспортный налог по одному личному транспортному средству, а также - земельный налог за 600 квадратных метров одного участка.

Все перечисленные льготы будут предоставляться на весь календарный год.