В РФ хотят лишать прав за создание помех движению машин скорой помощи.

Депутат Ярослав Нилов сообщил подробности законодательной инициативы.

Наказание предусматривает:

- штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей;

- лишение прав на срок от трёх месяцев до двух лет.

"Подобное поведение — прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И все из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы", — объяснил Нилов.