Представлены новые герои СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Анатолий Светличный, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны ВСУ и полученное ранение, смог восстановить работоспособность повреждённой станции и обеспечить подразделение связью с командованием. По вновь организованным каналам были переданы координаты расположения сил боевиков - по ним наши военнослужащие нанесли ответный удар.

Фельдшер роты гвардии младший сержант Алексей Чирков, несмотря на плотный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, оказал первую помощь раненому сослуживцу, вынес его на себе в безопасное место и организовал эвакуацию в медицинскую часть. Жизнь нашего военнослужащего была спасена.