В приграничных районах Курской области продолжают работать военные медики восемьсот десятой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

На специальном автомобиле они приезжают в отдалённые населённые пункты. К врачам обращаются с самыми разными жалобами - от высокого давления до серьёзных травм. Поэтому мобильная бригада максимально оснащена диагностическим оборудованием и медикаментами.

Тем жителям, которые не могут своими силами добраться до военных врачей, помощь оказывают на дому.