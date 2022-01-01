В Ленобласти поисковики обнаружили место массового захоронения мирных жителей

В Тосненском районе Ленинградской области поисковики обнаружили место массового захоронения мирных жителей - женщин-инвалидов из дома для душевнобольных, расстрелянных нацистами в 1942. Его пытались найти с 2022 года, и вот сейчас сводный межрегиональный отряд поисковиков в рамках общественного движения "Вахта памяти" и Всероссийского проекта "Без срока давности" начали работы по подъему и перезахоронению останков. Работы ведет сводная экспедиция поисковых формирований из разных регионов России.

Место, где поисковики нашли массовое захоронение - в непроходимых болотах. Добраться сюда можно только на специальной технике.

В годы Великой Отечественной в местных лесах шли активные бои - поэтому останки красноармейцев здесь находят постоянно. Но в этом месте похоронены не солдаты, да и могилой это не назовешь. По тому, как хаотично расположены в земле многочисленные фрагменты тел, даже сейчас можно понять: людей просто небрежно сваливали в эту огромную яму.

Об этом захоронении исследователи знали по архивам. В полукилометре отсюда стоит старинный монастырь - его еще в 15 веке основал отшельник Макарий, обитель так и назвали - Макарьевская пустынь. В советские годы, до начала войны, в ней устроили интернат для душевнобольных женщин. Зимой 1941-42-го здесь проходила линия фронта. Нацисты решили, что постояльцы опасны для немецких солдат. Сначала конфисковали у обитателей приюта все продукты. А спустя две недели вернулись добить тех, кто не умер от голода.

"На трех подводах вывозили обессиленных людей в поле и расстреливали их. Если мы сейчас посмотрим за раскопом, за этой канавой у нас бывшее поле. По архивным данным, и если посмотреть на карте, где находился раскоп, он находился в поле. То есть это все сходится", - рассказал Андрей Журавлев, руководитель сводной межрегиональной полевой поисковой экспедиции "Любань".

Монастырь в годы войны был полностью разрушен, поле заросло, и захоронение искали много лет, пока случайно не обнаружили суповую миску советского образца. Начали копать - и пошли страшные находки: пластмассовые гребни, пуговицы, полуистлевший медицинский планшет - предположительно, с документами. Его уже направили на экспертизу.

Среди предметов, которые нашли в этом массовом захоронении, очень много женской обуви - она типовая, одинаковая. Еще одно подтверждение - ее носили представительницы казенного учреждения.

На этом раскопе сейчас трудятся несколько поисковых отрядов со всей России. Михаил Зиновьев, школьный учитель из Ноябрьска, ЯНАО. Поисковик с многолетним стажем, в эту экспедицию за тысячи километров от дома привёз своих учеников. Дети не участвуют в эксгумации, следят за костром, помогают в палаточном лагере. Но даже самые непослушные подростки затихают, видя слезы на глазах взрослых людей, когда в земле они нашли фрагменты нательной иконки.

"Видимо, люди прижимали это к себе, когда их сюда вели… скорее всего тут был расстрел", - говорит Михаил Зиновьев, командир поискового отряда "Неизвестный солдат".

По предварительным оценкам, в этом месте покоятся около 30 женщин. Их останки поисковики сначала отдадут на экспертизу в Следственный комитет, потом будут добиваться перезахоронения. По архивным данным, в монастыре на начало войны проживали более 300 пациенток, около 60 из них умерли от голода, остальных расстреляли. Первые поверхностные исследования рядом с раскопом показали наличие в земле твердых предметов. А значит, работы будут продолжены.