В Мадриде прошло масштабное шествие "Бессмертного полка"

Российские флаги и песни - в центре Испании. В Мадриде прошло самое масштабное в Европе шествие "Бессмертного полка". Акцию поддержали около трёх тысяч человек.

Маршрут пролегал по историческим улицам, мимо знаменитого музея Прадо. Многие пришли семьями, в руках - портреты ушедших героев, красные знамёна и георгиевские ленты. В отличие от других стран Европы, в Испании не стали запрещать символы Победы. Местные жители и туристы с интересом наблюдали за колонной и поддерживали участников акции.

Песни военных лет звучали и в итальянском Неаполе. К шествию присоединились более 500 человек, это тоже рекорд за последние годы. Кроме выходцев из России, здесь в колонну встали и представители местных ассоциаций и духовенства.