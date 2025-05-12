В московском регионе зафиксировали заморозки

В Московской области минувшей ночью были зафиксированы заморозки.

Местами температура опускалась до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как ранее сообщили синоптики, "осенняя" погода сохранится ночью и утром с 12 по 14 мая. Утренняя температура может опускаться до минус пяти градусов. Автомобилистов призвали быть острожными на дорогах, а лучше временно поменять резину на зимнюю или пересесть на общественный транспорт.

Постепенное потепление начнется в Москве к концу рабочей недели – до 11-15 градусов, однако температура все равно ниже нормы.

По данным аграриев, в результате заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы, особенно в Белгородской и Липецкой областях, пишет газета "Известия". Также в результате низких температур под угрозой потери оказалось 50% урожая плодовых деревьев в Ставропольском крае.