Российские спецназовцы взяли в плен экипаж танка в ДНР

Подразделения специального назначения "Южной" группировки войск взяли в плен экипаж танка и не менее 10 украинских солдат в ДНР.

В ходе боевой работы подразделения уничтожили этот танк, а также бронетранспортер М113 производства США, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Также нашим спецназовцам удалось захватить крупный укрепленный пункт боевиков на александро-калиновском направлении.

Подробности операции рассказал командир разведгруппы с позывным Варяг. Сначала бойцы провели разведку, в атаку пошли на второй день.

"Такая тактика уже, наверное, используется год, если не больше", - рассказал военнослужащий.

Сколько людей могло быть на опорнике, российские бойцы не знали. Уже когда наши зашли, обнаружили, что их там десять человек.

"Противник вел огонь интенсивный, поначалу они отстреливались. Далее уже поняли, что шансов у них мало, и решили сдаться", - отметил другой солдат.