В Каменске сорвана атака украинского дрона

В ночь на 12 мая средствами радиоэлектронной борьбы была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем официальном телеграм-канале.

"Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Слюсарь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки вооруженные силы Украины нанесли удары по населенным пунктам региона с помощью 102 боеприпасов и 66 беспилотников.

Всего же российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три авиационные бомбы JDAM и 143 беспилотника ВСУ, из них 58 БПЛА - вне зоны спецоперации.

До этого замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранения во время утренней атаки ВСУ. У него диагностированы сотрясение мозга и баротравма. Кроме него, оказался ранен сотрудник Росгвардии.