В Кузбассе подросток планировал устроить теракт в военкомате

В Кемеровской области задержали подростка, который намеревался устроить теракт на территории военного комиссариата в Новокузнецке.

Как сообщило региональное УФСБ, несовершеннолетний вступил в сговор с представителем запрещенной в России террористической организации "Легион свобода России". Для теракта он изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался взорвать на территории военкомата.

Теракт готовился с целью дестабилизации органов государственной власти, уточнили в спецслужбе. Подросток действовал за вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. В настоящий момент подросток арестован. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали трех уроженцев Украины, планировавших теракт около памятника "Танк Т-34" в Херсонской области.