Россияне скоро будут снова отдыхать четыре дня

Согласно производственному календарю на нынешний, 2025, год, россиянам предстоит скоро снова отдыхать четыре дня. Ждать осталось меньше месяца. В связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня выходными будут дни с 12 по 15 июня. Соответственно, рабочая неделя будет короткой и продлится всего лишь три дня: с 9 по 11 июня.

Кстати, всего в июне ожидается 19 рабочих дней. А в мае на день меньше рабочих дней - 18. А 15 дней - выходные, причем два из них еще и праздничные.

"Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час — это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется", - сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.