Три человека получили ранения в результате новой варварской атаки украинских неонацистов в Курской области. ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску. Как сообщили региональные власти, серьёзно повреждено здание гостиницы - обрушилась крыша и верхний этаж, где были расположены номера.

Ударная волна выбила стёкла в двух частных домах. Кроме того, осколки ракеты повредили крыши зданий, гаражи и несколько автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали. Двое мужчин - в тяжёлом состоянии. Экстренные службы проводят подомовой обход.