Киевские боевики, по предварительной информации, в ходе атаки на Рыльск применили американские пусковые установки "Хаймарс". Обстрел вели из Сумской области. Утром в сети появились кадры ответного ракетного удара, который был нанесён с помощью российского комплекса "Искандер". Обе вражеские машины успешно уничтожены.

Лесной массив в Белопольском районе Сумской области заволакивает густой дым. Это горят установки "Хаймарс". Те самые, что накануне обстреляли курский городок Рыльск. Место, откуда были сделан залп, засекла разведка. Координаты передали ракетчикам. Ответный удар "Искандерами" не заставил себя ждать. Обе машины уничтожены вместе с расчетами.

Вот еще кадры успешной работы наших бойцов в Сумской области. Поселок Беловоды. Штурмовики захватили пленного. В подвале, запинаясь, он все время умоляет не убивать. Вспоминает, что и папа у него русский, и ребенок в семье есть. Убивать, конечно, не стали. Но допросили. Выяснили, где и в каких подвалах прячутся остальные националисты. И разнесли их ударными дронами и гаубицами.

Беловоды важны тем, что именно сюда из Курской области отошла и закрепилась часть бандеровцев. Но сегодня почти все ликвидированы. А 90 процентов территории уже под контролем российских бойцов. Осталось зачистить только южные окраины.

А это уже Донецкая республика. Деревня Колодези. Опорный пункт ВСУ. В полуразрушенном доме – завалы и пыль стеной. Штурмовики длинными очередями загоняют в угол националистов. И дают последний шанс.

Двое сдались. Третий отстреливался. Услышал по рации, что к ним на выручку отправили танк и бронетранспортер. Но подкрепления бандеровец не дождался – его забросали гранатами. А затем уже на поверхности наши бойцы устроили засаду и на бронегруппу. Американский М-113 до поселка не доехал – подорвался на мине. В танк "прилетели" дроны. Машина заглохла. Экипаж и еще 10 националистов сопротивлялись. Но недолго.

Только за один день российские бойцы в этом квадрате отбили у националистов шесть опорных пунктов. Полностью взяли под контроль Новооленовку. И начали штурм позиций ВСУ сразу двух стратегически важных поселках – Новоалександровке и Котляровке. Кстати, сегодня авангард российских войск стоит буквально на границе Днепропетровской области. До нее нашим бойцам осталось пройти меньше 2 километров.