Новый политический скандал в Европе. Президента Франции и канцлера Германии подозревают в употреблении наркотиков. Общественность насторожило видео из поезда, в котором зарубежные лидеры ехали в Киев. Когда в вагон внезапно зашли журналисты, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц спешно что-то спрятали. Елисейский дворец назвал подобные подозрения происками врагов. Но прозвучало неубедительно.

"Загадка украинского экспресса" не дает покоя журналистам и пользователям интернета. Бурные обсуждения, десятки версий и мемов. Волну насмешек вызвали эти скандальные кадры. Представители так называемой "коалиции желающих" едут в Киев. В дороге шутят и смеются. В тот самый момент, когда компания приятно проводит время, в вагон внезапно заходят журналисты.

Макрон и Мерц спешно убирают два предмета. Выглядят при этом как нашкодившие школьники и виновато прячут взгляд. Позже любопытствующие разглядели - это были белый сверток и то ли палочка, то ли странная маленькая ложка. Выводы сделали однозначные - о том, что подпитывает не всегда адекватную риторику Запада.

"Европейские политические лидеры могли быть накачены тем, что давно употребляет Зеленский. Это никого бы не удивило. Они ведут себя как сумасшедшие. Посмотрите на шоу, которое наши политики устроили в последние дни. Они пытались помешать параду Победы в Москве. Делали всё, что могли, включая введение запрета на посещение российской столицы лидерами стран ЕС и членами НАТО. Использовали саботаж и запугивание", - отметил Джордж Гэллоуэй, член парламента Великобритании.

Официальных комментариев мало. Берлин и Лондон хранят молчание. За всех отдувается Елисейский дворец. Он выпустил заявление, в котором назвал многочисленные догадки фейками и происками врагов.

Публикация сопровождается увеличенной фотографией белого предмета с язвительной подписью: "Это салфетка. Она для того, чтобы сморкаться". Пресс-службе Макрона вторит французская пресса. Согласно публикации газеты "Либерасьон", Мерц прикрыл рукой зубочистку или соломинку. Якобы для более красивого кадра.

Почему президент Пятой республики и канцлер ФРГ действовали как по команде и явно нервничали, не поясняется. У европейской прессы наверняка много претензий к американским коллегам. Неудобное видео опубликовало заокеанское агентство "Assoсiated Press". В Старом Свете такого никогда бы не сделали - предполагает бывший разведчик и политический эксперт Скотт Риттер:

"Если бы президента США поймали с пакетиком кокаина и сопутствующей атрибутикой, все СМИ Америки подняли бы шумиху. Президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Великобритании поймали во время употребления кокаина, а в их СМИ царит гробовое молчание. Как будто все понимают, что Европой управляет кучка наркоманов".

Виновникам шумихи предлагают сдать тест на наркотики, чтобы разом развенчать якобы необоснованные слухи. Но в ответ - тишина. Впрочем, есть и те, кто оправдывает европейских политиков, объясняя, что в здравом уме и трезвой памяти общаться с Зеленским и бессовестно обманывать своих граждан трудно.