В Забайкалье огонь угрожает десяткам населенных пунктов

Более 40 природных пожаров на площади в 67 тысяч гектаров ликвидировали за сутки в России. Это данные Авиалесоохраны. Сложная ситуация сохраняется в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Борьбу со стихией ведут в Бурятии, Иркутской области и Приамурье. Более 450 тысяч гектаров тайги горят в Забайкалье. Минувшей ночью там тушили жилые дома.

Эти кадры сняты жителем одного из поселков в Читинском районе. Пожар мгновенно подобрался к дачным постройкам. Дотла выгорели около пятнадцати домов. От них остались только бетонные перекрытия. Люди пытались самостоятельно остановить распространение огня до приезда пожарных, но сильный ветер гораздо быстрее переносил пламя с одного участка на другой. К счастью, люди сами не пострадали - успели вовремя эвакуироваться.

Все основные очаги пожаров находятся в пяти-семи километрах от Читы. В самом городе и соседних населенных пунктах очень трудно дышать, на дорогах фактически нулевая видимость. Все заволокло едким дымом.

В Забайкальском крае действуют больше тридцати лесных пожаров. Их площадь около 340 тысяч гектаров. В регионе действует режим ЧС федерального значения. Огонь угрожает десяткам населенных пунктов. На тушение брошены все силы, находящиеся в регионе. Задействованы, в том числе пожарные-десантники. Сегодня они играют огромную роль в борьбе со стихией.

Два самолета Ил-76 сделали 37 вылетов и сбросили на горящие леса более полутора тысяч тонн воды. В Авиалесоохране уже заявили, что все очаги возгорания - рукотворные. Сами местные жители убеждены: кто-то целенаправленно поджигает траву в лесных массивах.

В нескольких местах люди обнаружили прямо посреди леса ветки, сложенные в кучу, а рядом с ними канистры из-под масла или бензина. Полиция уже начала проверку по данному факту.

А это уже кадры из Амурской области. В Муравьевском парке произошел сильнейший за последние семь лет пожар. Сгорели гнезда редких японских журавлей и дальневосточных аистов вместе с кладками. По словам ученых, потребуется много лет, чтобы полностью восстановить популяция животных, погибших в пожаре.