Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

Сегодня - в международный день медицинский сестры - с профессиональным праздником столичных специалистов поздравил Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети мэр Москвы отметил: без помощников врачей не обходится ни одно медучреждение. Они сопровождают пациентов на всём пути - от первого обращения до выздоровления. Каждый из них ежедневно обслуживает десятки человек и выполняет сотни процедур.

По словам мэра, в городе действуют специальные статусы "московская медсестра" и "медбрат", предоставляют бесплатные программы обучения и повышения квалификации.