В Москве прошел благотворительный концерт "Победы вечная весна"

Защитникам Отечества посвящается. Под занавес празднований знаковой для нашей страны даты - 80 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - в Москве прошел масштабный благотворительный концерт "Победы вечная весна".

На сцене Дома музыки прозвучали военно-патриотические песни в исполнении известных российских артистов Екатерины Гусевой, Ильи Резника. С большой программой выступил центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности. Слушатели могли прочувствовать атмосферу великого праздника, который объединил людей разных поколений. И, конечно, со сцены звучали слова благодарности ветеранам и бойцам СВО.