Детей Елены Блиновской могут оставить без жилья

Квартира в Москве детей Елены Блиновской оказалась под угрозой. Появилась вероятность, что отец "королевы марафонов" мог купить элитную недвижимость на ее деньги и переписать на внуков.

Еще пять лет назад папа Блиновской Олег Останин заключил договор дарения. Внукам должна была уйти доля квартиры площадью 152 квадратных метров на Серпуховском Валу в ЖК "Донской олимп". Примерная стоимость такого жилья оценивается в 136 миллионов рублей. Сейчас управляющий имуществом просит суд признать договор недействительным, сообщает Mash.

Помимо того, Останину принадлежит помещение в районе Химок, еще одно - в Ярославской области, 11 — в Москве и два машиноместа. Управляющий просит лишить его всего этого имущества, потому что оно могло быть куплено на деньги с марафонов Блиновской.

Напомним, 3 марта суд приговорил ее к пяти годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Эксперты же полагают, что по Блиновской и ей подобным давно плачут и другие статьи уголовного кодекса.