Елисейский дворец заступился за Макрона в истории со свертком

Елисейский дворец назвал фейками и манипуляциями предположения о "свертке с наркотиками" в видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в СМИ появились кадры с Макроном, канцлером Германии Мерцем, Фридрихом Мерцем , премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой польского кабмина Дональдом Туском в поезде по дороге в Киев. В какой-то момент французский лидер берет предмет, похожий на мятую бумажку. Перед Мерцем лежал предмет, напоминающий ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи Сети предположили, что Макрон прячет наркотики.

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик", - сообщили в президентской резиденции.

Комментируя ситуацию, Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев задался вопросом, а не создано ли это видео с помощью нейросетей.

"Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений",- сыронизировал глава Российского фонда прямых инвестиций.