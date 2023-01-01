Певица Натали похвасталась крепнущей связью с покойным мужем

В 2023 году певица Натали пережила страшную семейную трагедию. Ее супруг, продюсер Александр Рудин, наложил на себя руки из-за психических отклонений. Все это время артистка старается жить: она занимается карьерой и воспитанием троих сыновей.

Так, в своем официальном телеграм-канале Натали сообщила, что "получила" от супруга "послание" - не петь грустных песен и улыбаться. Артистка выполняет этот завет. Она сообщила, что написала веселую танцевальную композицию.

"Наша "связь" с НИМ не то, что не прерывается.., она становится сильнее! Но по-другому. Он теперь -мой свет, глубина, путеводная звезда, а я - его энергия любви, энергия творчества, душевная улыбка…" - сообщила Натали.

Певица отметила, что вместе с мужем посвятила танцевальной музыке много лет, поэтому отказаться от нее было бы непростительно. Однако, призналась артистка, после смерти супруга не ожидала, что вновь "затанцует".

"Но по-другому нельзя… Очень скоро - для вас - песня про любовь, для любви и по любви!" - пообещала артистка.

Напомним, в интервью Натали рассказала, что проблемы с головой начались у Александра Рудина после ковида. Сначала он страдал от депрессии и панических атак, затем от галлюцинаций. Ему мерещились голоса, какие-то страшные картинки вроде выкапывания могил. За два года врачи перебрали шесть вариантов лечения, и ни один не дал результата. Свои последние дни жизни муж певицы все чаще пребывал где-то в видениях. Сама Натали заявила, что это был ад при жизни, но она так его любила, что готова была преодолеть все невзгоды.