Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана (РПК) официально прекратила свое существование и объявила о прекращении вооруженной борьбы.

Решение принято по итогам 12-го съезда. Роспуск поставит точку в многолетнем конфликте с Турцией, пишет агентство Rudaw со ссылкой на одного из бывших руководителей партии Халила Атаджа.

"Сегодняшний мирный процесс лучше, чем вчерашняя война РПК. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе", - сказал он.

РПК была основана 1978 году с целью защиты национальных прав курдов в Турции, выступала за создание курдской автономии в составе республики. Власти Турции считают ее террористической организацией.