РБК: умерла актриса Ольга Моховая

На официальном сайте Ольги Моховой появилась информация о ее смерти. Сообщается, что актриса, режиссер, сценарист умерла накануне, 11 мая.

"Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас..." - значится в публикации.

При этом не уточняется причина смерти актрисы.

Интересно, что о преждевременном уходе Ольги Моховой отмечается на сайте "Кино-театр.РУ". Также в Интернете появилось несколько сообщений о смерти актрисы, причем со ссылкой на Театр им. Моссовета, работе в котором Моховая отдала годы жизни. Однако на момент написания статьи соответствующих постов в соцсети театра не было, уточняет РБК.

Помимо театра, Ольга Моховая активно снималась в кино и сериалах. Ее можно было увидеть в "Заповеднике", "Петровке, 38", "Менте в законе", "Следаках", "Свидетелях", "Праве на правду", "Кодексе чести" и многих других проектах.