Праздник физкультуры "Спортивная Москва салютует Великой Победе!" пройдет 17 мая

17 мая на стадионе "Москвич" пройдет праздник "Спортивная Москва салютует Великой Победе!". Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичный Департамент спорта.

"На одной площадке встретятся участники и зрители традиционных спартакиады пенсионеров, спартакиады молодежи допризывного возраста и Весеннего фестиваля ГТО. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.

Помимо прочего, гостей мероприятия ждет квест "Спортивный путь".

"В нем смогут принять участие как команды, так и одиночки. Квест проверит участников не только на силу, ловкость или координацию, но и интеллект. Решая задачи и преодолевая преграды, участники смогут проверить свои умственные способности, прокачать навыки логического мышления и развить креативность", – добавили в пресс-службе.

Более подробная информация размещена на сайте АГН "Москва".