Польша закрывает российское генконсульство в Кракове

Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове.

"Я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Министр связал закрытие консульства с якобы причастностью российских спецслужб к пожару в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Здание было полностью уничтожено огнем. По словам главы Минюста и МВД Польши Адама Боднара и Томаша Семоняка, причастность российских спецслужб уже установлена, часть преступников уже задержана.

"Деятельность преступников организовывалась и направлялась постоянным лицом, находящимся в Российской Федерации", - сообщили в правоохранительных органах.

В российском МИД, комментируя закрытие генконсульства в Кракове, отметили, что Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой.

"Адекватный ответ на эти неадекватные шаги вскоре последует", - подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.