Огромная боевая мощь, сверхманёвренность и высокая надёжность. Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С.

Самолёты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных боевых режимах. Как сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации, машины этой серии обладают впечатляющими лётными характеристиками, превосходят большинство западных аналогов.

Су-35С предназначены для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов. Могут выполнять задачи на большом расстоянии от аэродромов базирования, в самых сложных погодных условиях - и днём, и ночью.